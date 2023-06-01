В один из заповедников Крыма ограничили вход туристов

Опукский природный заповедник, расположенный на Керченском полуострове, на два дня в неделю будут закрывать для туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФГБУ «Заповедный Крым» «дни тишины» объяснили необходимостью снизить антропогенную нагрузку.

Заповедник будет закрыт для посещения по понедельникам и вторникам в течение июня. Потом такой режим могут продлить.

В остальные дни попасть в заповедник можно будет по-прежнему только по пропускам. Бесплатные проходки крымчане и льготники могут приобрести на сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Всем остальным придется заплатить – пропуска оформляются в кассе у главного входа в заповедник.

Симферополь, Лиана Макоба

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