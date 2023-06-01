В Крыму снова пытаются бороться с несанкционированными сливами коммунальных отходов

В Крыму в очередной раз решили начать борьбу с несанкционированными сливами жидких коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема канализования бытовых стоков в Крыму остро стоит не менее 20 лет.

Всего на полуострове было построено более 100 канализационно-очистных сооружений (КОС) – возводились они, в основном, в 70-ые годы прошлого века и еще 20 лет назад перестали справляться с увеличивающимся объемов стоков. А часть жилого фонда вообще никогда не подключалась к системе водоотведения.

По данным на 1 марта 2021 года, в РК 1 тыс 700 многоквартирных домов и около 2 тыс частных домов не были включены в централизованную сеть канализования.

Тогда глава РК Сергей Аксенов поручил составить полный перечень «нелегалов». Чиновники несколько раз отчитывались о проделанной работе, но потом тема тихо сошла на нет.

Тогда же министерство экологии и природных ресурсов РК подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающие рост штрафов за несанкционированный слив отходов в 5 раз – с 2 до 10 тысяч рублей. Судя по всему, это не помогло решить проблему.

«Нужно доработать механизм контроля вывоза жидких коммунальных отходов и противодействия их несанкционированному сбросу. Наказание должно быть сопоставимо нанесенному ущербу», – заявил сегодня Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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