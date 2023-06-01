С начала года крымские дети обналичили 56 млн рублей

Владельцы детских карт в Крыму с начала 2023 года совершили более 3 млн на общую сумму около 292 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в РНКБ, держателями детских карт выступают более 160 тысяч юных крымчан в возрасте от 6 до 18 лет. Причем мальчикам карты открывают несколько чаще, чем девочкам.

Чаще всего дети рассчитываются картами в общественном транспорте, в продовольственных магазинах, школьных столовых и буфетах.

56 млн рублей дети превратили в наличные – это 2% от общего количества операций по картам.

Симферополь, Лиана Макоба

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