Детей из обстреливаемых территорий Белгородской области предложили перевезти в Крым

Крым готов принять до 1 тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время эти территории Белгородской области подвергаются частым обстрелам со стороны Украины, и власти Крыма предлагают перевезти детей в безопасное место.

По словам Аксенова, он уже обсудил этот вопрос белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.

Глава Крыма добавил: если будут появляться свободные места, то белгородцам будет предложено направить в Крым дополнительные группы детей.

Симферополь, Олег Яковенко

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