Детей из обстреливаемых территорий Белгородской области предложили перевезти в Крым

Крым готов принять до 1 тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время эти территории Белгородской области подвергаются частым обстрелам со стороны Украины, и власти Крыма предлагают перевезти детей в безопасное место.
По словам Аксенова, он уже обсудил этот вопрос белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.
Глава Крыма добавил: если будут появляться свободные места, то белгородцам будет предложено направить в Крым дополнительные группы детей.
Симферополь, Олег Яковенко
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