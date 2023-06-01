Литва предложила НАТО откупиться от Украины

Киеву необходимо предоставить компенсацию за то, что Запад не может взять Украину в НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях для Киева в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время», – сказал литовский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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