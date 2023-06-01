«Мы лучше знаем» – Пушилин отверг концепцию «уважительного отношения к украинскому языку»

Донбассу неприятен украинский язык, и его никогда не любили в этом регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе форума в Москве заявил глава Донецкой народной републики Денис Пушилин, реагируя на реплику российского телеведущего Дмитрия Киселёва, который сказал, что вышиванки и украинская мова – тоже являются частью культуры России.

«Украинский язык – очень много дискуссий сейчас идет. Я вам скажу, для Донецка это язык, который неприятен. Я вам скажу – мы его никогда в Донецке-то и не любили, потому что для нас был наш родной язык – русский. Мы не стесняемся этого, почему мы должны сейчас себя обманывать, что мы хорошо к нему стали вдруг относиться?», – отметил он.

«Уважаемые друзья, с 14-го года на этом языке нас убивают, отдают приказы в отношении наших людей, включая женщин и стариков. Поэтому мы имеем право к нему относиться негативно – это я мягко говорю. Все яркие сторонники языка и всех положительных тенденций – я предлагаю пожить буквально двое суток, больше не нужно, в Киевском, Куйбышевском, Петровском районе. И потом рассказать, как нужно хорошо относиться к украинскому языку», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, с нового учебного года в школах Донецкой народной республики больше не будут изучать украинский язык. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его информации, ни один класс в школах не выбрал украинский язык в качестве факультатива.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»