Премьер-министр Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ.

По его словам, наступательная операция приведет лишь к новым жертвам, в первую очередь со стороны Украины.

Он назвал проведение больших стратегических наступлений «кровавой бойней», напомнив, что атакующая сторона зачастую несет потери в три больше, чем обороняющиеся.

«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», –заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

И добавил: «Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать».

Будапешт, Платон Ефимчук

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