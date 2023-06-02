Премьер-министр Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ.
По его словам, наступательная операция приведет лишь к новым жертвам, в первую очередь со стороны Украины.
Он назвал проведение больших стратегических наступлений «кровавой бойней», напомнив, что атакующая сторона зачастую несет потери в три больше, чем обороняющиеся.
«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», –заявил Орбан в эфире радио Kossuth.
И добавил: «Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать».
Будапешт, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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