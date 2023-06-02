В Севастополе подорожали однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров.

По подсчетам аналитиков портала «Мир квартир», цена одного квадратного метра такой жилплощади с начала года выросла на 3% и сейчас составляет в среднем 168 тыс рублей. В целом подобные квартира подорожали на 1,5% – до 4,4 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по стоимость маленьких «однушек» Севастополь занимает 5 месте в России после Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Севастополь, Лиана Макоба

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