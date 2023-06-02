В Крыму неожиданно зацвела уникальная орхидея

В урочище Мендер-Крутай Бахчисарайского района зацвел редкий представитель семейства орхидных – ятрышник обезьяний. Об этом сообщили в КФУ имени Вернадского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мендер-Крутай располагается недалеко от Симферополя и славится обилием редких и исчезающих видов растений.

Например, в урочище зафиксировано 14 видов орхидей, но ятрышник обезьяний появился впервые за долгие годы.

«В течение предыдущих лет цветение этой орхидеи нами не наблюдалось. Изначально мы предположили, что вид в этом месте обитания исчез», –отметила аспирант и преподаватель кафедры экологии и зоологии КФУ Виктория Курамова.

«В Крыму обнаружено 45 видов орхидей. Это своеобразный центр общего биоразнообразия, которое складывается из обилия отдельных групп и видов. Но концентрация 14 уникальных видов орхидей в одном небольшом урочище – явление исключительно редкое, – подчеркнул профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Иванов. – У этих растений сложные механизмы опыления. Возможно, именно обилие определенных видов пчел, ос, бабочек и является причиной такого разнообразия в этом месте. Очень специфичны и факторы, определяющие рост и развитие орхидей».

Ученые проводя комплексное исследование данной территории на протяжении трех лет и ежегодно фиксируют появление новых и редких видов орхидей. В КФУ надеются, что материалы исследований станут основанием для присвоения урочищу Мендер-Крутай статуса заповедника.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»