На Украине арестовали очередные активы жены Медведчука

На Украине арестованы очередные активы Оксаны Марченко – жены Виктора Медведчука.

Как уже сообщал «Новый День», лидера ликвидированной партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», обвиненного на Украине в госизмене, отдали российской стороне в обмен на бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) в ночь на 22 сентября 2022 года. Теперь он выдает себя за выразителя интересов «доброжелательной» к РФ части Украины.

Между тем, Украина постепенно забирает имущество у его жены. Так, в ноябре 2022 года арест наложили на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму, 10 автомобилей, пакеты по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми, как утверждает СБУ, Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Кроме того, арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Общая стоимость арестованного в ноябре имущества превысила 5,6 млрд гривен.

В апреле у Марченко конфисковали 9,5 га земли на берегу Днепра под Киевом на 204 млн гривен: Хозяйственный суд Киевской области пришел к выводу, что эти земли предназначены для лесохозяйственного использования и были незаконно переданы супруге Медведчука.

Теперь СБУ заявила об аресте имущества Марченко еще на 740 млн гривен. Речь идет об акциях в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области: АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО «Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз».

Заявляется, что Марченко владела долями в этих компаниях через ряд оффшоров.

«Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря», – утверждает СБУ.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»