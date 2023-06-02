В Крыму назначили ВРИО главы Мининформа

В Крыму назначили временно исполняющего обязанности министра внутренней политики, информации и связи.

Как уже сообщил «Новый День», предыдущий глава министерства Владимир Трегуб написал заявление на увольнение по собственному желанию. Его полномочия истекли 31 мая.

До назначения нового руководителя обязанности министра будет исполнять

Сергей Двуреченский – соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов. Ранее Двуреченский занимал должность первого заместителя министра.

Симферополь, Лиана Макоба

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