Водопровод в Евпатории довели до почти полного износа

В Евпатории нашли виновных в участившемся «обезвоживании» города.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в связи с авариями на магистральном водоводе в Евпатории ведомство провело проверку исполнения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Выяснилось, что износ труб водовода превышает 90%. Поэтому участились аварии, влекущие отключение водоснабжения по всему городу.

При этом ГУП РК «Вода Крыма» мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимало.

Прокуратура предъявила исковое заявление в суд об обязании ГУП выполнить капитальный ремонт водовода, а Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым выделить необходимые средства для проведения ремонтных работ.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Прокуратура вердикт обжаловала. Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции отменила, иск прокуратуры удовлетворила: минЖКХ придется выделить деньги, и ГУП «Вода Крыма» – привести водопровод в Евпатории в порядок.

Евпатория, Лиана Макоба

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