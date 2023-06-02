А не слишком ли далеко мы зашли? – немцы испугались поставок истребителей Украине

Большинство жителей Германии против того, чтобы передавать Украине западные истребители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса АRD Deutschlandtrend.

Против поставок высказались 64% опрошенных, 28% эту идею поддерживают.

43% опрошенных считают, что Германия оказывает уже достаточную военную поддержку Украине, 37% уверены, что она «зашла слишком далеко», 14% немцев считают военную поддержку недостаточной.

При этом 55% утверждают, что Германия прилагает недостаточные усилия для прекращения войны на Украине дипломатическим путём.

Симферополь, Валентин Карамазов

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