Я пообещал Зеленскому историческую помощь – Байден

США будут заниматься подготовкой украинских пилотов на F-16 и, скорее всего, скоро примут решение о поставках Киеву большого количества боевых самолётов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из заявления президента США Джо Байдена.
«Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16», – сказал он.
«США и коалиция из 50 стран работают над тем, чтобы предоставить Украине историческую помощь, которая поможет ей защитить себя», – добавил Байден.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube