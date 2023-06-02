Я пообещал Зеленскому историческую помощь – Байден

США будут заниматься подготовкой украинских пилотов на F-16 и, скорее всего, скоро примут решение о поставках Киеву большого количества боевых самолётов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из заявления президента США Джо Байдена.

«Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16», – сказал он.

«США и коалиция из 50 стран работают над тем, чтобы предоставить Украине историческую помощь, которая поможет ей защитить себя», – добавил Байден.

Симферополь, Валентин Карамазов

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