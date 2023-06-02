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Пятница, 2 июня 2023, 17:59 мск

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Сотруднику МВД Крыма предъявлено обвинение в получении крупной взятки

Сотруднику МВД по Республике Крым предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере за непостановку нарушителя на миграционный учет.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым. Органами следствия ему вменяется получение взятки должностным лицом в крупном размере.

«Установлено, что инспектор выявил нарушение миграционного законодательства в виде фиктивного бракосочетания между жительницей пгт. Молодёжное и ее супругом. За не привлечение мужчины к ответственности и последующего невыявления лиц, способствовавших их бракосочетанию, сотрудник полиции получил взятку в размере 600 тысяч рублей, после чего был задержан», – сообщили в ведомстве.

Сейчас следствие выясняет, не был ли он замешан в других противоправных действиях.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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