В Киеве прокомментировали отсутствие Крыма в официальном венгерском ролике

В МИД Украины отреагировали на видеоролик правительства Венгрии, в котором Крым изображён вне территории Украины. В официальном венгерском видео говорится о недопустимости эскалации конфликта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмущённый ответ опубликован пресс-службой украинского дипломатического ведомства.

Как заявили в МИД Украины, «публикация подобных видео противоречит официальной позиции Будапешта о поддержке территориальной целостности Украины».

«Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – гласит сообщение.

Симферополь, Иван Капустин

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