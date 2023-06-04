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Воскресенье, 4 июня 2023, 22:04 мск

Новости Крым

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В Киеве прокомментировали отсутствие Крыма в официальном венгерском ролике

Фото: РИА «Новый День»

В МИД Украины отреагировали на видеоролик правительства Венгрии, в котором Крым изображён вне территории Украины. В официальном венгерском видео говорится о недопустимости эскалации конфликта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмущённый ответ опубликован пресс-службой украинского дипломатического ведомства.

Как заявили в МИД Украины, «публикация подобных видео противоречит официальной позиции Будапешта о поддержке территориальной целостности Украины».

«Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – гласит сообщение.

Симферополь, Иван Капустин

© 2023, РИА «Новый День»

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