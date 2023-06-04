На Украине перекрывают последние лазейки для выезда мужчин из страны

На Украине резко усилят проверки военнообязанных, выезжающих за границу по специальной системе отсрочки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пограничной службе страны.
В ведомстве заявили, что теперь там намерены более тщательно подходить к установлению законных оснований для пересечения границы лицами, внесёнными в эту систему.
«В настоящее время 38 субъектам временно прекращён доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены. Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины», – говорится в сообщении.
Симферополь, Валентин Карамазов
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