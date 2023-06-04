Бельгия потребует объяснений от Киева – как её оружие оказалось в Белгородской области РФ

Бельгия попросит разъяснений от Украины по поводу использования бельгийского оружия при диверсионных атаках на Белгородскую область России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание Le Soir.

«Министр обороны Людивин Дедондер и ее коллега по иностранным делам Хаджа Лахбиб свяжутся с украинскими властями как можно скорее, чтобы запросить разъяснения», – говорится в публикации.

Ранее террористы, атаковавшие Шебекинский район Белгородчины, разместили видеоролики, в которых фигурирует западное вооружение, в том числе бельгийское, которое официально передавалось Киеву лишь для «защиты украинской территории».

Симферополь, Валентин Карамазов

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