В Крыму отключили от эфира «ряд телеканалов» в связи с украинской видео-диверсией

В Крыму оказалась взломана трансляция ряда телеканалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Идёт отключение сигнала. Эфирное телевидение – все мультиплексы – работают в обычном режиме», – сказал он.

Напомним, ранее на крымские телеканалы пробилась трансляция видео минобороны Украины, в котором украинские военные призывают к информационной тишине перед контрнаступлением.

По некоторым данным, отключены эфиры у телеканалов «Пятница» и «Россия».

Симферополь, Иван Капустин

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