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Понедельник, 5 июня 2023, 00:50 мск

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Вашингтон пообещал «успешное украинское контрнаступление»

Фото: Pixabay

Украина якобы сможет «вернуть стратегическую территорию во время контрнаступления».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сколько именно, в каких местах – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы считаем, что украинцы встретят успех в этом контрнаступлении», – сказал он.

По словам Салливана, «война, в конечном счете, закончится дипломатическим путем».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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