Вашингтон пообещал «успешное украинское контрнаступление»

Украина якобы сможет «вернуть стратегическую территорию во время контрнаступления».



Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сколько именно, в каких местах – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы считаем, что украинцы встретят успех в этом контрнаступлении», – сказал он.

По словам Салливана, «война, в конечном счете, закончится дипломатическим путем».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»