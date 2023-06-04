Украинское руководство лжёт о скором удачном контрнаступлении и быстром окончании конфликта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, поддерживающий нацистов, но критикующий Зеленского.

«Не верьте, эта война – на десятилетия, минимум, 10 лет. Не верьте, тем, кто вам говорит, что будут какие-то деньги на восстановление, придут. Как же – придут. Вот это то, что Зеленский говорит и весь этот его «95 квартал», этот зелёный шмурдяк, что какие-то деньги будут давать – это всё просто для дураков, это всё разводилово, чтобы вы просто в это верили», – отметил он.

«Наступления никакого нет – и не будет, не будет! Где взять оружие для наступления? Где? Всё замрёт сейчас. Чем наступать, как пробить валы? Пробить нечем оборону на фронте. 1300 километров от херсонской дельты до Купянска пробить нечем, и невозможно. И никто пробивать её не будет. Это заморозка фронта. А вот бомбить города будут. Киев, прежде всего. Каждую ночь Киев будут бомбить… Вот эта вся болтология, что у них нет ракет, что они не могут их делать, это всё – брехня. Потому что они их делают. Делают, делают и делают. И они у них не закончатся, у московитов. Им ракет хватит. Поэтому нечего сидеть. Не верьте… кому вы верите? Зеленскому?!», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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