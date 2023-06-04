В освобождённом Мироновском люди впервые за много лет смогли посетить монумент павшим землякам

Жителям Мироновского (ДНР) оккупационные украинские власти с 2014 года запрещали приходить к памятнику «Погибшим советским воинам».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал уже российский глава Мироновской поселковой администрации Руслан Дементиенко.

«Уже в ДНР здесь зажгли Вечный огонь и у жителей появилась возможность отдавать дань погибшим. Люди были шокированы и приходили со слезами на глазах», – приводит слова Дементиенко издание «Донбас решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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