Жителям Мироновского (ДНР) оккупационные украинские власти с 2014 года запрещали приходить к памятнику «Погибшим советским воинам».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал уже российский глава Мироновской поселковой администрации Руслан Дементиенко.
«Уже в ДНР здесь зажгли Вечный огонь и у жителей появилась возможность отдавать дань погибшим. Люди были шокированы и приходили со слезами на глазах», – приводит слова Дементиенко издание «Донбас решает».
Симферополь, Валентин Карамазов
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