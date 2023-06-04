США последние 80 лет оказывают помощь украинским нацистам. Такая поддержка преследует ту же цель, что была у нацистской Германии до её разгрома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«В течение последних 80 лет вся поддержка Америкой украинских нацистов имела одну цель: развалить СССР, затем Россию, превратить Украину в огромную базу НАТО, нацеленную на саму Россию. И наконец, раздробить Россию на куски и завоевать их, поработив русских людей. Цели нацистской Германии», – приводит перевод публикации Янга ТГ-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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