В Германии подожгли украинских беженцев

В Германии произошел пожар в общежитии, где жили украинские беженцы, есть пострадавшие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава регионального МВД Георг Майер.

Очевидцы выдвигают версию поджога, полиция начала проверку.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выяснить причину пожара. Здесь должна быть полная ясность», – сказал Майер.

Пожар произошел в городе Апольда в Тюрингии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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