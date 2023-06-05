российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 июня 2023, 11:59 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве сложилась критическая ситуация с бомбоубежищами

В Киеве сложилась критическая ситуация с бомбоубежищами – об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после ряда инцидентов в украинской столице начали тотальную проверку укрытий. На сегодняшний день проверена треть – 1тысяч 849 бомбоубежищ. 242 из них оказались закрыты, еще 596 не готовы к использованию.

«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», – отметил министр.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,