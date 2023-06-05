Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы

Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз запрет на импорт был установлен со 2 мая по 5 июня в связи с протестами фермеров перечисленных стран. Так как украинская сельхозпродукция поступает на общеевропейский рынок без пошлин, местные производители оказались в очень невыгодном положении.

Теперь эмбарго продлено до середины сентября, пишет польское агентство РАР.

Добавим, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс отчитал главу Министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за то, что тот пожаловался в ЕС на Варшаву, запрещающую импорт украинской сельхозпродукции.

Киев, Платон Ефимчук

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