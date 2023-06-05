В России растет спрос на автобусные туры на Черноморские курорты

В России отмечается рост спроса на автобусные туры на Черноморские курорты.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», объем продаж такого рода путешествий увеличился на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

Выбор обусловлен ценой, поясняют в Ассоциации туроператоров России: проезд на автобусе к месту отдыха дешевле, чем на любом другом виде транспорта. Плюс в составе автобусных туров, как правило, предлагаются недорогие. А время в пути до Анапы, Туапсе или Крыма примерно такое же, как на скором поезде – от 20 до 27 часов, в зависимости от места отдыха и дорожной обстановки. Однако, в отличие от поезда, автобусный тур подразумевает доставку туристов прямо в отель.

Немаловажную роль играет и комфорт в дороге: туристические автобусы оборудованы кондиционерами, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами, бесплатным wi-fi.

По данным туркомпаний, на автобусные туры приходится 1,5% – 2% от совокупного турпотока в Крым и Анапу.

Симферополь, Лиана Макоба

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