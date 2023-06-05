В Севастополе украли тонны гальки

В Севастополе украли несколько десятков тонн гальки.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в апреле 2019 года два местных жителя организовали весьма прибыльный бизнес. Под видом противооползневых мероприятий на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балки, они добывали гальку, используя специальную технику и привлекая наемных работников. А потом продавали ее по заниженной стоимости юрлицам.

За полгода они успели добыть более 54 тысяч тонн гальки, заработав 3 млн рублей и причинив Севастополю ущерб в размере почти 81 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложили арест.

Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тыс рублей каждому. Плюс они должны возместить причиненный городу ущерб –81 млн рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

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