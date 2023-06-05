Киев озвучил условия Китаю: «Старший брат России» должен заставить Москву покинуть Украину

Украина согласится рассматривать Пекин в качестве посредника по мирному урегулированию лишь в одном случае – если Китай заставит Россию «освободить все захваченные территории».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью The Straits Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Только после этого мы будем верить, что этот переговорщик имеет влияние на Россию. Если Пекин этого не сделает, извините, зачем нам сидеть и тратить наше время?.. Предоставьте мне доказательства того, что Россия готова жить в условиях мирного сосуществования с Украиной. Первым сигналом должно стать полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с украинской территории», – сказал он.

До этого Резников встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу в кулуарах только что завершившегося «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре, где сказал, что у Китая, похоже, есть рычаги воздействия на Россию, но его готовность продвигаться в этом направлении пока не видна.

«Мое восприятие таково, что Китай стал старшим братом, а Россия – младшим. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровавую войну», – высказался Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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