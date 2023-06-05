В Крыму на детской площадке «выросла» пивнушка

В Симферополе на детской площадке начали, как грибы, «расти» ларьки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лет 10 назад жители нескольких домов по улице Героев Сталинграда собрали деньги и построили собственный детский городок на муниципальном участке, считавшемся их придомовой территорией.

За прошедшее время никакой альтернативы их площадке в округе не появилось. Зато прямо на площадке начали появляться торговые павильоны, среди которых есть даже пивнушка.

Ларечники утверждают, что арендуют землю у частного лица, которому принадлежит участок. Каким образом он перешел из муниципальной собственности в частную, никто не говорит.

Родители написали коллективное обращение в администрацию, прокуратуру и к главе Крыма, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Симферополь, Лиана Макоба

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