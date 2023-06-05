В Крыму на детской площадке «выросла» пивнушка

В Симферополе на детской площадке начали, как грибы, «расти» ларьки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», лет 10 назад жители нескольких домов по улице Героев Сталинграда собрали деньги и построили собственный детский городок на муниципальном участке, считавшемся их придомовой территорией.
За прошедшее время никакой альтернативы их площадке в округе не появилось. Зато прямо на площадке начали появляться торговые павильоны, среди которых есть даже пивнушка.
Ларечники утверждают, что арендуют землю у частного лица, которому принадлежит участок. Каким образом он перешел из муниципальной собственности в частную, никто не говорит.
Родители написали коллективное обращение в администрацию, прокуратуру и к главе Крыма, пишет telegram-канал «Mash на волне».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube