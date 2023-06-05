Численность населения Украины сравнялась с островом Мадагаскар

По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины составляет 29 млн человек. В 2021 году в «Незалежной» проживало 37,6 млн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Украинский институт будущего».

Из 29 миллионов работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек, участвующих в создании добавочной стоимости в экономике.

«Они и есть упряжка, которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, тех же работников бюджетной сферы», – сообщают в институте.

Если ничего не изменится, в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих. Как известно, население Украины по состоянию на 1991 год составляло около 52 миллиона человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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