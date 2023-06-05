В Севастополе вопрос об эвтаназии бездомных животных вынесут на референдум

В Севастополе собираются вынести на референдум вопрос об эвтаназии бездомных животных .

Как уже сообщал «Новый День», 16 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вопрос о регулировании численности бродячих животных – умерщвлять их или стерилизовать – будет регулироваться регионами. Документ еще находится в работе, однако на местах уже задумались, что делать с потенциальными полномочиями.

Так, в Севастополе вопрос обсуждался на минувшей неделе в комитете

Законодательного собрания по городскому хозяйству.

По словам главы комитета Вячеслава Камзолова, участники обсуждения единодушно высказались за референдум, чтобы потом горожане не называли депутатов живодерами или не упрекали в бездействии:

«Если севастопольцы, допустим, выскажутся за необходимость усыплять безнадзорных животных и тех, у которых есть признаки бешенства, то на региональном уровне будет принят соответствующий нормативный правовой акт», – заявил Камзолов.

Напомним: в городе несколько лет обещают построить приют для бездомных животных, но с мертвой точки вопрос так и не сдвинулся.

Севастополь, Лиана Макоба

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