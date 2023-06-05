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Понедельник, 5 июня 2023, 17:23 мск

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«Мы в фазе переосмысления» – правительство ФРГ не узнаёт само себя

Борис Писториус, скрин с видео Bloomberg

Немецкое правительство может в течение двух недель пересмотреть своё негативное отношение к поставкам Украине истребителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели», – сказал он.

По его словам, немецкому правительству предстоит переосмыслить всю свою политику за последние годы.

«Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил», – рассуждает Писториус.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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