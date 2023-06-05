«Мы в фазе переосмысления» – правительство ФРГ не узнаёт само себя

Немецкое правительство может в течение двух недель пересмотреть своё негативное отношение к поставкам Украине истребителей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели», – сказал он.
По его словам, немецкому правительству предстоит переосмыслить всю свою политику за последние годы.
«Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил», – рассуждает Писториус.
Симферополь, Валентин Карамазов
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