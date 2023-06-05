В Севастополе локомотив снес грузовик

В Севастополе грузовик столкнулся с локомотивом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около полудня.
48-летний водитель грузового автомобиля Исузу при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом поезда. От полученного удара грузовик выбросило за пределы дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в ГИБДД.
Севастополь, Лиана Макоба
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