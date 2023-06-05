российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 июня 2023, 18:59 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе локомотив снес грузовик

В Севастополе грузовик столкнулся с локомотивом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около полудня.

48-летний водитель грузового автомобиля Исузу при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом поезда. От полученного удара грузовик выбросило за пределы дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в ГИБДД.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,