В Севастополе локомотив снес грузовик

В Севастополе грузовик столкнулся с локомотивом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около полудня.

48-летний водитель грузового автомобиля Исузу при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом поезда. От полученного удара грузовик выбросило за пределы дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в ГИБДД.

Севастополь, Лиана Макоба

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