Кулеба анонсировал «победное контрнаступление» – украинцы не верят

Контрнаступление «даст Украине победу», ВСУ «уже имеют достаточно вооружения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«У Украины достаточно оружия для контрнаступления против России. Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО», – приводит его слова Reuters.

Между тем, более 70% опрошенных украинцев считают подготовку к войне недостаточной. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского Центра Разумкова.

42,4% опрошенных наибольшую ответственность за состояние подготовки Украины к войне возлагает на президента Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»