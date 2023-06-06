Глава Крыма прокомментировал ситуацию с Северо-Крымским каналом и Каховской ГЭС

Угрозы подтопления в связи с разрушением Каховской ГЭС в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 миллионов кубометров.

«Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15% – 20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски. Население и предприятия Крыма обеспечены водой на 100%», – подчеркнул Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию с наполнением водохранилищ уточнил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник:

«Наливные заполнены на 60,3 млн кубометров или 65%; водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281, 8 млн кубометров».

Масляник подтвердил, что угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет. Канал на территории республики работает в штатном режиме.

Симферополь, Лиана Макоба

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