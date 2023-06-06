В Крыму и на Урале: житель Севастополя обвиняется в развращении несовершеннолетних

31-летний житель Севастополя обвиняется в развращении несовершеннолетних.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК ОФ по РК и Севастополю, молодой человек с 2015 года подыскивал в интернете школьниц для знакомства. В ходе непринужденной переписки в соцсетях втирался к ним в доверие, переходил на непристойные темы и пересылал им фотографии развратного содержания, склоняя собеседниц к ответным действиям.
Правоохранительные органы изъяли по месту жительства мужчины электронные носители с материалами порнографического характера, подтверждающие его деятельность.
Потерпевшими признаны школьницы из Севастополя и Челябинска. Также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта уголовного дела.
Мужчине предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей.
Севастополь, Лиана Макоба
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