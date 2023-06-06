Кулебу привела в ярость реакция мировых СМИ на разрушение Каховской ГЭС

Часть западных СМИ позволяет себе нейтральный подход в обозначении виновных в разрушении Каховской ГЭС, что абсолютно недопустимо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсети написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее он поспешил обвинить Россию в «отвратительном военном преступлении».

«Приводит в ярость, то, что некоторые СМИ сообщают, что «Киев и Москва обвиняют друг друга» в разрушении Каховской плотины. Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру «не все очевидно», – возмущается Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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