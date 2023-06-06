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Среда, 7 июня 2023, 02:22 мск

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В «Укргидроэнерго» рассказали, когда спадёт вода в Днепре ниже Каховского водохранилища

Пик разлива воды из Каховского водохранилища придётся на утро 7 июня, а через 2-4 дня водохранилище «перестанет существовать», то есть – потеряет основной объём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По его словам, с учётом такого сценария, через 3-4 дня вода начнет спадать, а в течение 10 дней вся вода отойдет в Чёрное море.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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