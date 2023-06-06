В «Укргидроэнерго» рассказали, когда спадёт вода в Днепре ниже Каховского водохранилища

Пик разлива воды из Каховского водохранилища придётся на утро 7 июня, а через 2-4 дня водохранилище «перестанет существовать», то есть – потеряет основной объём.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
По его словам, с учётом такого сценария, через 3-4 дня вода начнет спадать, а в течение 10 дней вся вода отойдет в Чёрное море.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
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