В Крыму вынесли приговор планировавшему подорвать железную дорогу

36-летний житель Симферополя проведет ближайшие 10 лет за план подорвать железную дорогу в Джанкойском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ ПО РК и Севастополю, мужчину задержали в апреле 2022 года. Во время обыска у него обнаружили самодельную взрывчатку, электродетонаторы, схему закладки и экстремистскую литературу.

Помимо прочего его обвинили в размещении в соцсетях материалов, содержащих призывы к совершению терактов в отношении представителей государственной власти РФ и к убийству русских.

Южный военный окружной суд счел все обвинения обоснованными и приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 220 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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