Доля Крыма в бронировании летнего жилья сократилась до минимума

Доля Крыма в бронировании жилья летом 2023 года упала в 3 раза про сравнению с прошлым сезоном и в 19 раз к показателям 2021 года. Об этом сообщили представители сервиса бронирования Ostrovok.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос на бронирование отелей и апартаментов в Крыму рос с 2015 года и в 2021 году достиг 19%. Это был максимальный показатель для одного региона.

В 2022 году доля Крыма составила всего 3%. А в текущем году – 1%. А вот главный конкурент полуострова – Сочи, наоборот, увеличил свою долю до пятилетнего максимума.

Симферополь, Лиана Макоба

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