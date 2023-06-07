Крымский адвокат стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве

Член адвокатской палаты Республики Крым стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, супружеская пара из Джанкойского района обратилась к адвокату ассоциации Крымской центральной коллегии адвокатов за юридической помощью. Адвокат вместе со свой знакомой решили выманить у клиентов деньги.

Они заявили, что после явки супруга к следователю он будет задержан и ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И, чтобы избежать такого «расклада», предложили оформить мужчине больничный лист (за такую услугу они потребовали 38 тысяч рублей), а также скрыться от следствия до разрешения ими вопроса с уголовным преследованием.

В последующем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, как заявляли адвокат и его знакомая, будут направлены на прекращение уголовного преследования, оформления инвалидности фигуранту дела, за изменение квалификации преступных действий, прекращение обысков, оперативно-розыскных мероприятий и розыска подозреваемого.

Взятые на себя обязательства мошенники выполнять не планировали, повлиять на ход следствия они не могли.

Оба фигуранта свою вину признали. Расследование продолжается.

Симферополь, Олег Яковенко

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