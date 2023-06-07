В Крыму вынесли приговор вице-премьеру Кабанову

В Крыму вынесли приговор бывшим вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову и министру строительства и архитектуры Михаилу Храмову.

Как уже сообщал «Новый День», Храмов лишился поста министра строительства РК 22 сентября 2021 года, на следующий день был уволен с должности вице-премьера Кабанов. В их рабочих кабинетах провели обыски и выемку документов. Позднее обоих задержали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. Кабанов свою вину не признал.

С февраля 2022 года о них ничего не было слышно. И вот Центральный районный суд Симферополя постановил: признать Кабанова виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Храмова и генерального директора компании-подрядчиков ФЦП Романа Журавлева приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 150 тысяч рублей (каждого).



Симферополь, Олег Яковенко

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