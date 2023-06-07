Белый дом: цель украинского наступления – Крым

Главной– об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

По мнению представителей администрации Байдена, наступление началось в понедельник, 5 июня, с удара украинцев на юг по нескольким направлениям.

«Официальные лица США считают, что главная цель – перерезать сухопутный переход через юго-восток Украины в Крым. Частью стратегии Украины, по-видимому, является наступление по нескольким направлениям, чтобы они могли перебрасывать силы между ними для поражения целей с наибольшими возможностями», – отмечает издание.

Журнал Newsweek пишет, что в случае провала украинского контрнаступления запад станет более заинтересован в мирных инициативах по Украине.

Вашингтон, Мирослава Мельник

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