Мы ещё даже не начинали – Совбез Украины о контрнаступлении ВСУ

Украина ещё не начинала контрнаступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментруя интенсивные и массированные, и вместе с тем неудачные, атаки ВСУ на Запорожском направлении.

«Всё это неправда. Когда всё это начнётся, это решат наши военные. Когда мы начнём контрнаступление, все об этом узнают, увидят», – сказал Данилов.

Между тем россйский военный блогер Борис Рожин объяснил подобную «скромность» Киева.

«Несмотря на продолжающиеся атаки на ряде участков Запорожского направления и достаточно ощутимые потери в бронетехнике, ВСУ отрицают начало наступательных действий. По факту, о наступлении будет заявлено, если у ВСУ получится отжать у нас хотя бы одно серьёзное село. Но так как ВСУ пока огребают и никаких серьёзных сёл не захватили, то ВСУ продолжают делать вид, что наступления нет», – написал Рожин в своём ТГ-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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