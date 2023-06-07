Украинский генерал потребовал распространить диверсионные атаки на Курскую, Воронежскую и Брянскую области

ВСУ не должны ограничиваться вооружёнными нападениями на Белгородскую область.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Я буду счастлив и доволен, когда эта линия фронта начнет возрастать, и, кроме Белгородской области, ещё будет подниматься вопрос про Брянскую область, про Курскую область, про Воронежскую область. Потому что – как раз это показывает, что время в данной ситуации работает в нашу пользу, и те трещины, которые пошли по стене… Всегда все воспринимали, что Россия будет нерушима, эти трещины пошли. И наша задача, чтобы эти трещины стали шире, чтобы мы разрушили Россию в том понимании, как она есть сейчас, как империя зла и беды…», – рассуждает он.

«Уважаемые парни, нужно наращивать усилия – не одна область граничит по границам Российской Федерации с Украиной. Все-таки, я бы больше внимания обратил, например, на Брянскую область», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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