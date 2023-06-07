Затопление Херсонщины освобождает силы ВСУ для направления на Белгород – украинский политолог

Затопленные территории вдоль Днепра в Херсонской области больше не могут служить плацдаром для наступления ВСУ с правого берега. Поэтому следует ждать переброски украинских войск на другие направления, в частности, на Белгородское.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«Если эти территории, подтопленные, не могут уже быть плацдармом для наступлений, контрнаступлений, как ни называй, потому что как по такой воде можно, тогда, наверное, все военные резервы, военные возможности будут перемещаться на север. В том числе, и на Белгородскую область, поближе к Белгородской области, к северным границам Украины с Российской Федерацией», – считает эксперт.

«Поэтому, основным направлением военного удара или наступления и, соответственно, обороны, становятся именно не южные регионы, не Херсон – то, что касается сухопутного коридора. Об этом все говорили, что главное? Это прорыв на юге или выход на сухопутный коридор, перерезать… а вот, на севере... Поэтому я не исключаю активизацию боевых действий и концентрацию боевых действий – техники, живой силы с обеих сторон именно на Донбассе. Южный Донбасс и дальше туда, на север непосредственно к границам и приграничным регионам Российской Федерации», – приводит слова Карасева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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