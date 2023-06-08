В Севастополе ищут наводчика украинских дронов

В Севастополе разыскивают координатора ударов по Черноморскому флоту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из горожанок рассматривала в бинокль соседние дома на Парковой улице. И на одном из балконов увидела замаскированные москитной сеткой камеры, направленные прямо на Стрелецкую бухту Севастополя.

Женщина вызвала полицию.

«Те отреагировали и сейчас обходят квартиры, вычисляя подозрительный балкон. Ведь, возможно, он принадлежит наводчику украинских морских дронов, атаковавших Черноморский флот», – пишет telegram-канал Mash.

Севастополь, Олег Яковенко

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