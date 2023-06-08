В Крыму завершено следствие по факту смерти новорожденного во время домашних родов

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении компаньонки по родам, чьи действия привели к смерти младенца. Трагедия произошла в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, установлено, что беременная жительница поселка Ленино решила организовать себе роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, хотя знала, что у нее есть противопоказания к домашним родам.

На сайте объявлений она познакомилась с женщиной, переехавшей в Севастополь из Санкт-Петербурга, которая без лицензии занималась частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей.

Доула проводила с жительницей поселка Ленино встречи в арендуемых залах на территории Симферополя и Севастополя, где производила медосмотры, назначала биологически активные добавки.

Днем 2 февраля текущего года в процессе родов на дому доула обнаружила, что у плода имеются особенности и заверила пациентку, что имеет положительный опыт принятия подобных родов. В результате, из-за отсутствия оперативной квалифицированной медицинской помощи новорожденный мальчик скончался.

Доуле предъявлено обвинение в осуществлении медицинской практики лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

Отметим, что в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка – 31-летней жительнице Ленинского района. С

Она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

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