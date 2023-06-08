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Четверг, 8 июня 2023, 14:28 мск

Новости Крым

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Глава Крыма назвал тех, кто может пострадать от разрушения Каховской ГЭС

От разрушения Каховской ГЭС могут пострадать крымские производители риса. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Как уже сообщал «Новый День», одним из последствий техногенной катастрофы может стать обмеление Северо-Крымского канала. Однако засуха полуострову не угрожает.

«Ситуация не вернулась в исходную точку. Сейчас водохранилища Крыма заполнены больше 80%. В данном случае вся эта ситуация свелась к потерям производителей риса, по остальным ситуациям держим под контролем», – сказал Аксёнов, добавив, что производителям риса компенсируют убытки, если канал обмелеет.

В своем официальном telegram-канале Аксенов сообщил: «На сегодняшний день уровень воды в Северо-Крымском канале остается без изменений. Предпринимаются все меры для минимизации потерь и сохранения имеющихся запасов. Ситуация находится под контролем».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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